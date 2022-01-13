Власти Квебека анонсировали налог для непривитых от Covid-19

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего предложил ввести в провинции налог для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Правозащитники заявили, что антипрививочникам нужны не налоги, а адекватное образование. Об этом сообщает Guardian.

По словам Лего, те, кто не хочет ставить прививку от Covid-19, создают основную нагрузку на систему здравоохранения, поэтому они должны заплатить налог, сумма которого будет значительной – больше 50 или даже 100 канадских долларов.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал комментировать инициативу, так как не знает подробностей. При этом премьер подчеркнул, что поддерживает вакцинацию и ее продвижение.

Юристы и правозащитники уже заявили, что налог нарушит федеральное законодательство, которое предусматривает равный и всеобщий доступ к медицинской помощи. Критики этой идеи опасаются, что в будущем налог расширят и на другие группы риска, например, на людей с ожирением или вредными привычками.

Кроме того, активисты считают, что подобный налог может ударить по бедным, особенно в группах населения, которые не имеют достаточной информации о болезни и вакцинации. Представители меньшинств и иммигрантов в Канаде заявили, что антипрививочникам нужны не налоги, а адекватное образование.

Оттава, Зоя Осколкова

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