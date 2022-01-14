Роспотребнадзор: заразившийся «омикроном» становится опасен уже с первых суток

Руководитель Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу, 14 января, что человек, который встретился с «омикроном», становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок, – сообщает РИА Новости.

Кроме того, главный санитарный врач страны рассказала, что инкубационный период у «омикрона» составляет от 2 до 5 дней, поэтому «было бы неплохо, если бы каждый регулярно измерял температуру и при повышении оставался дома и обращался за медпомощью»ю

«В зоне риска по «омикрону» находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. Также следует отметить, что заразность «омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими вариантами COVID-19», – сообщила Анна Попова.

Также в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, она рассказала, что проект о новых мерах по защите от коронавируса будет обсуждаться во вторник, 18 января, впоследствии он будет представлен президенту страны Владимиру Путину.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»