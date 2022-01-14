ООН перенесла важные мероприятия из-за коронавируса

Постоянный представитель России при международных организациях при ООН в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 14 января, в своем аккаунте в Twitter сообщил, что даты проведения двух важных мероприятий ООН в Нью-Йорке перенесены в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок.

Российский постпред при ООН также сообщил: «Пандемия – враг многосторонней дипломатии. Отложены два масштабных и очень важных международных мероприятия, запланированные на январь в Нью-Йорке, обзорная конференция по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, – прим.ред.) и начало переговоров по Конвенции ООН о киберпреступности. Новые даты не известны».

Следует отметить, что первое заседание специального комитета ООН по разработке Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях было запланировано на 17-28 января в Нью-Йорке. Комитет был создан по инициативе России. Проект конвенции был представлен в ООН 27 июля 2021 года.

Отметим, 7 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила российско-американскую резолюцию о нормах поведения в киберпространстве и о предотвращении преступлений в этой сфере.

Вена, Иван Бабурин

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