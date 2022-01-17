В Госдуме сократится количество заседаний

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в понедельник, 17 января, заявил, что Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, – сообщает РИА Новости.

Как заявил первый вице-спикер, «во-первых, что онлайн заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана».

На вопрос, сокращено ли число пленарных заседаний до двух раз в неделю на всю весеннюю сессию, Жуков ответил: «дальше посмотрим, как ситуация складываться будет».

Москва, Иван Бабурин

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