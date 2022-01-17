Башкирия отменяет все массовые мероприятия

Пресс-служба руководителя Башкирии сообщила, что глава республики Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, перенеся проведение массовых мероприятий на более поздний срок.

В сообщении говорится: «Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек. Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан».

Также, согласно новой редакции документа, на более поздний срок и до особого указания переносится проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых (фестивали, смотры, конкурсы) мероприятий.

Как сообщалось ранее, по данным минздрава региона, в Башкирии за весь период выявлено более 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования скончались свыше 4,5 тысячи человек. Также известно о восьми случаях штамма «омикрон» в регионе.

Уфа, Иван Бабурин

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