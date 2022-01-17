В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится: «Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В приказе говорится: «Временными противопоказаниями к вакцинации от covid-19 являются острые инфекционные и вирусные заболевания;
гиперчувствительность к компонентам, аллергическая реакция, поствакцинальные осложнения; злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования эпиваккороны и эпиваккороны-н, ковивака.
Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для ковивака, спутника лайт, эпиваккороны, эпиваккороны-н, спутника м.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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