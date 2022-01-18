Заключенные в США обвинили тюрьму в медицинских экспериментах по лечению Covid-19

В США заключенные одной из тюрем подали иск в суд. Они обвиняют персонал учреждения в медицинских экспериментах по лечению коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в суд через Американский союз гражданских свобод обратились заключенные тюрьмы в штате Арканзас. Истцами выступают четверо осужденных. Они считают, что пострадали от лечения Covid-19 не предназначенными для этого препаратами.

В частности, заключенные утверждают, что им давали ивермектин – антипаразитное лекарственное средство. При этом представители системы здравоохранения США и ВОЗ призывали не использовать этот препарат в данных целях.

Более того, истцы говорят, что не знали, какое именно лекарство принимают. В результате у больных наблюдалось множество побочных эффектов, а именно, они получили проблемы со зрением, спазмы желудка и диарею. Всего в тюремной больнице подобным способом пытались вылечить от коронавируса более 250 человек.

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