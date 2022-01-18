В Гонконге решили уничтожить всех хомяков в зоомагазинах

Ветеринарные власти Гонконга объявили о намерении уничтожить хомяков, продающихся в зоомагазинах автономии, после того, как в одном из них были обнаружены зверьки, зараженные коронавирусом, – сообщает Newsru.co.il.

В общей сложности планируется ликвидировать около 2000 животных. Жителей также просят сдать хомяков, купленных после 22 декабря 2021 года.

Факт заражения хомяков был выявлен в ходе эпидемиологического расследования заболевания клиентки зоомагазина, заболевшей коронавирусом. В магазине, в котором она покупала хомяка, были взяты пробы на коронавирус у хомяков, шиншилл и кроликов. Одиннадцать проб, взятых у хомяков, оказались положительными.

Гонконг, Иван Бабурин

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