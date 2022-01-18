российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 января 2022, 23:57 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Во Франции зафиксирован новый «рекорд» по COVID-19

Во Франции зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки, – сообщает Le Parisien.

За последние 24 часа в стране выявили 464 769 заболевших COVID-19. Общее количество госпитализированных во Франции в настоящее время превысило 26 тысяч человек. Глава французского минздрава Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение».

Предыдущий рекорд по заболеваемости во Франции был зафиксирован 12 января, тогда за сутки здесь было зафиксировано более 360 000 новых случаев.

В конце декабря 2021 года, минздрав сообщал о 208 тысячах новых зараженных COVID-19 за сутки.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Пандемия коронавируса,