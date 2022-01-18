В Израиле уровень угрозы заражения COVID-19 повышен до максимального

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник, 18 января, повысил до наивысшего, четвертого, уровень угрозы заражения коронавирусом в Израиле. Последний раз CDC включал Израиль в «красный список» в августе 2021 года.

CDC рекомендует гражданам США воздержаться от посещения Израиля, а если поездку невозможно отложить, то перед ней необходимо пройти вакцинацию.

Также на сайте CDC внимание туристов обращается на то, что в настоящий момент ситуация в Израиле такова, что даже полностью вакцинированные туристы подвергаются риску заражения.

Согласно данным израильского минздрава, за последние два дня в стране было выявлено 127469 заразившихся, из которых 62210 были выявлены в воскресенье, 16 января, и 65259 – в понедельник, 17 января.

Гражданам США также не рекомендуется посещать Албанию, Аргентину, Австралию, Панаму, Катар, Канаду и еще 11 стран.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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