«Пандемия далека от завершения»: глава ВОЗ допустил появление новых штаммов коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает возможным появление новых вариаций коронавируса в условиях невероятно быстрого распространения в мире омикрон-штамма. Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что пандемия «еще далека от завершения», и обратил внимание на исключительную важность отслеживания и оценки ситуации с новыми вариантами коронавируса.

Гебрейесус при этом назвал ошибочным мнение о том, что омикрон-штамм вызывает легкое течение коронавирусной инфекции. Хотя «омикрон» может протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, он также приводит к госпитализациям и летальным исходам, подчеркнул глава ВОЗ.

Он также заявил о важности вакцинации в условиях распространения омикрона-штамма. Прививки «важны более чем когда либо», указал Гебрейесус. Несмотря на меньшую эффективность в предотвращении заражения, вакцины «все еще исключительно хорошо предотвращают серьезное заболевание и смерть», отметил гендиректор ВОЗ.

По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было подтверждено более 18,7 млн новых случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд за все время пандемии. Зафиксировано 45 тыс. 543 летальных исходов среди больных Covid-19.

Количество новых случаев инфицирования увеличилось по сравнению с предыдущей семидневкой на 20%, а число смертей – на 4%. При этом единственным регионом, где в настоящее время наблюдается спад заболеваемости Covid-19, является Африка. На этом континенте число заразившихся снизилось на 27%.

Всего по состоянию на 17 января в мире было подтверждено более 328,5 млн случаев коронавируса и более 5,5 млн смертей, следует из данных ВОЗ.

Женева, Наталья Петрова

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