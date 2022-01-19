Власти Гонконга планируют убить 2000 хомяков после обнаружения зараженных животных в зоомагазине

Власти Гонконга планируют убить 2000 хомяков после того, как зоомагазин Little Boss обнаружил, что 11 из 178 грызунов были заражены коронавирусом. По данным Guardian и Bloomberg, люди должны утилизировать своих питомцев, купленных после 22 декабря в качестве подарков на Новый год.

Власти добавили, что этих животных «нельзя целовать или выпускать на улицу», потому что Гонконг, как и материковый Китай, придерживается политики абсолютной нетерпимости к ковиду.

В то же время власти Гонконга заявили, что со всеми животными из магазина Little Boss следует обращаться гуманно.

После обнаружения больных хомяков в магазине торговля ими была остановлена. Крое того, ввоз грызунов в страну также прекратился. Зараженные хомяки были завезены из Нидерландов.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у 11 хомяков в зоомагазине и на складе Little Boss, где в общей сложности содержалось 178 хомяков, кроликов и шиншилл. Власти сосредоточились на торговой точке после того, как в городе впервые за три месяца появилась вспышка дельты, причем непонятно, откуда она взялась. Заразилась 23-летняя сотрудница магазина. Затем заражение выявили еще у двух сотрудников.

Нет никаких доказательств того, что хомяки заражают людей

Пока неясно, как заразился первый сотрудник. Министр здравоохранения Гонконга София Чан заявила, что нет никаких доказательств возможной передачи болезни от животных человеку. Тем не менее, по ее словам, необходима осторожность. Жертвами станут домашние животные, которые могут даже не представлять опасности.

Новость о том, что зараженные хомяки были завезены из Нидерландов, появилась лишь через день после того, как китайские власти заявили, что случай заражения омикронов в Пекине связан с посылкой, отправленной из Канады. Китай ранее сообщал, что коронавирус присутствовал в поставках из-за рубежа, но тогда речь шла о замороженной рыбе. Китай прилагает все усилия, чтобы доказать, что вирус был завезен в страну, хотя доказательств этого нет.

Напомним, что хомяки – не единственные животные, которые могут заразиться SARS-CoV-2. В Дании осенью 2020 года убили всю свою популяцию из более чем 15 миллионов норок после того, как у них развилась мутация коронавируса, и появились опасения, что он может распространяться на людей.

Также за пандемию было установлено, что собаки, маленькие и большие кошки могут заражаться коронавирусом. В зоопарке в Претории, ЮАР, львы и тигры заразились ковидом от персонала и болели очень тяжело.

Инфекции животных вызывают опасения в связи с тем, что в их огранизмах они могут мутировать и вернуться к человеку, вызвав еще более серьезную инфекцию.

Гонконг, Елена Васильева

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