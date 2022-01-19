В канадской провинции запретили продажу спиртного невакцинированным

Запрет на продажу алкогольных напитков и марихуаны для тех, кто не сделал прививку от коронавируса, ввели с 19 января власти канадской провинции Квебек. После вступления в силу нового ограничения, очередь на получение первой прививки выросла за сутки в четыре раза, – сообщает Euronews.

Сообщается также, что это не единственное ограничение, которое ввели власти франкоязычной провинции Канады, чтобы справиться с очередной волной эпидемии. Например, сейчас право посещать медицинские учреждения, спортивные сооружения, кинотеатры, бары и клубы есть только у привившихся и детей младше 13 лет.

В ближайших планах администрации Квебека, лишить невакцинированных доступа к магазинам, торгующим товарами второстепенной важности. Кроме того, рассматривается законопроект о введении налога на тех, кто отказывается от прививки от COVID-19.

Euronews также сообщает, что Квебек – канадская провинция, наиболее пострадавшая от от штамма «Омикрон». Число госпитализаций в регионе стремительно растет, а система здравоохранения страдает от нехватки персонала.

По данным минздрава Квебека, за минувший месяц число инфицированных выросло с 3 тыс. до 40 тыс. Квебек это единственная провинция Канады, где действует комендантский час – с 22:00 до 5:00.

Оттава, Иван Бабурин

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