ВОЗ рекомендует снять ограничения с международных поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в своем заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер.

В заявлении комитета ВОЗ говорится следующее: «Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения «омикрон»-варианта в целях ограничения международного распространения «омикрона», говорит о неэффективности таких мер».

«Ограничения на поездки не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами», – признают эксперты ВОЗ.

Эксперты ВОЗ также прокомментировали требования о ношении масок и предоставление данных тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, в данном случае они подчеркнули, что такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих.

Женева, Иван Бабурин

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