В Москве из-за коронавируса приостанавливает работу налоговая служба

Прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов из-за роста заболеваемости COVID-19 приостанавливает Управление Федеральной налоговой службы по Москве с 24 января, – сообщается на сайте ФНС.

Уточняется, что решение о приостановке работы московских налоговиков не коснется оказания услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Межрайонной ИФНС России №46 по Москве.

Кроме того, сообщается, что принимать всю бумажную корреспонденцию, в том числе налоговые и бухгалтерские отчеты, налоговики будут только через бокс. Для оперативного решения возможных вопросов в ФНС советуют на документах или конвертах указывать номера контактных телефонов. В ФНС также посоветовали контактировать с налоговиками через интернет.

В тоже время, мэрия Москвы пока не вводила запретов на работу каких-либо организаций из-за роста новой волны коронавируса. Работодателям только рекомендовали переводить сотрудников по возможности на «удаленку», а пожилым непривитым москвичам продлили домашний режим, – сообщает Интерфакс

Москва, Иван Бабурин

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