Академик Чучалин: считать, что «омикрон» и коронавирус прекращают существование – неправомочно

Академик, директор института пульмонологии Александр Чучалин сказал, что оптимистичные настроения по поводу окончания пандемии коронавуруса на фоне распространения «омикрон»-штамма преждевременны, – сообщает Интерфакс.

«Утверждение, что «омикрон» и коронавирус в целом прекращают существование, неправомочно. На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к новым условиям, новые штаммы появляются в предельно короткие сроки. Это говорит о том, что вирус способен адаптироваться к новым условиям, в которых он оказывается», – сказал Чучалин

По словам академика, поведение «омикрона» напоминает COVID-19 до пандемии.

«Ситуация, которая сегодня складывается, в клинической картине больше напоминает ту, которая была при сезонных проявлениях штамма коронавируса и которая описана еще до наступления пандемии, Короче говоря, поведение «омикрона» напоминает нам коронавирус до пандемии. Конечно, это слабое доказательство того, что он переходит в ту стадию, которая характеризуется сезонной стадией коронавируса. Так это или нет, сейчас трудно сказать. Но сегодня можно утверждать следующее: те изменения, которые произошли, а это более чем 30 мутаций, позволяют избегать иммунную защиту против коронавируса» – рассказал Александр Чучалин в интервью Интерфаксу.

Кроме того, по мнению ученого «все вакцины, которые нам известны, они менее эффективны против «омикрона». Это можно утверждать».

Москва, Иван Бабурин

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