СМИ: Польша – похоронное бюро Европы

Европейского центра профилактики и контроля заболеваний опубликовал последние статистические данные, согласно которым в Польше за последние три недели – с 23 декабря 2021 года по 16 января этого года от коронавируса скончались 10 200 человек. Польша в настоящее время является крупнейшим похоронным бюро в Европе, – пишет польский портал wp.pl.

Согласно статистике, в Германии за тот же период умерло 6 295 пациентов, в Италии – 4 925, во Франции – 4 923, в Венгрии – 2 070, в Испании – 1 833 и в Чехии – 1 359, что занимает 9-е место в списке. Словакия замыкает первую десятку с 990 жертвами.

Польский иммунолог Кшиштоф Ланда заявил порталу wp.pl: «Такое огромное количество жертв пандемии, как в Польше, при относительно низком официальном числе новых случаев заражения и наименьшем количестве тестов в ЕС – это непостижимо».

Он добавил, что не только он видит никакого плана польского правительства против разворачивающейся пятой волны «омикронной» пандемии.

«Стратегия нашего правительства напоминает хаотичные движения пьяного человека», – сказал Ланда.

Варшава, Иван Бабурин

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