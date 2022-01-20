Австрия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 с 1 февраля

Большинством депутатов Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) в четверг, 20 января, в третьем чтении принят законопроект о введении в республики обязательной вакцинации, – сообщает телеканал Orf.

Сообщается, что закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Его действие распространяется на всех граждан от 18 лет, зарегистрированных в Австрии.

До 15 марта вакцинацию должны пройти люди, которые до этого не получили прививку. Они получат соответствующее уведомление от властей.

Начиная с 15 марта все граждане, не прошедшие вакцинацию, будут штрафовать в размере до 600 евро. Исключение будет сделано для австрийцев в возрастедо 18 лет, беременных женщин и людей, имеющих медицинские противопоказания.

Если человек уже переболел коронавирусной инфекцией, то ему будет дана отсрочка на 180 дней. Время отсрочки будет отсчитываться от даты положительного теста на коронавирус.

Отмечается, что граждане, прошедшие вакцинацию, с 15 марта смогут участвовать в лотерее, где каждый десятый привившийся может рассчитывать на выигрыш купона в 500 евро.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»