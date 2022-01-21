Работники органов власти РФ переводятся на «дистанционку»

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом поручил по максимуму переводить сотрудников органов власти на дистанционный режим работы, -сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Сообщается, что поручение главы правительства вступает в силу с пятницы, 21 января. Уточняется, что мера коснется сотрудников аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

Также с пятницы, 21 января, вступает в силу еще одно поручение Мишустина – перевод на дистанционный режим затронет сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине РФ.

Отметим, что за последние сутки в России выявили 49 513 новых случаев коронавируса, с COVID-19 госпитализированы 9136 человек.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»