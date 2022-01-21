В ООН предупредили о появления еще более опасного штамма COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 21 января, в ходе выступления перед Генассамблеей ООН заявил, что миру может грозить появление нового штамма коронавируса, который будет опаснее «Омикрон»-варианта, – сообщают Известия.

«Омикрон» стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже», заявил Гутерриш.

Также генсек ООН подчеркнул важность глобальной вакцинации. При этом он отметил, что темпы отстают от поставленных целей. По его словам, в странах с высокими доходами темпы вакцинации в семь раз выше, чем в африканских странах.

Антониу Гутерриш заявил следующее: «Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года».

Следует напомнить, что ранее, 18 января, руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что «Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам ученого, «он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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