В Италии около 2 тыс. невакцинированных медиков отстранили от работы

Национальная федерация по управлению в сфере медицины Италии сообщает, что в республике отстранены от работы почти 2 тыс. не сделавших прививки от COVID-19, медицинских работников, – сообщает испанское независимое информационное агентство EFE.

По информации EFE, от работы отстранили 1972 врача, что составляет 0,4% от общего числа врачей Италии. Хотя, согласно данным федерации, приблизительный реальный процент невакцинированных врачей может возрасти до 7,2%.

Для того, чтобы предоставить документ, подтверждающий освобождение от вакцинации или сертификат о прививке, у медиков будет пять дней, после получения уведомления об отстранении от работы.

К настоящему времени в Италии, согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии коронавирусом заразились 9,4 млн. человек, 142,5 тыс. пациентов скончались, а 6,5 млн. человек переболели и выздоровели.

Рим, Иван Бабурин

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