Более 65 тыс. новых заражений: заболеваемость Covid-19 в России за две недели выросла в 4 раза

В России за сутки выявлено 65 109 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекций. Это немного больше, чем накануне (63 205). Судя по официальным данным оперштаба, за последние две недели суточная заболеваемость Covid-19 в стране из-за распространения омикрон-штамма выросла в 4,1 раза – с показателя в 15 830 случаев заражения в сутки до отметки выше 65 тыс. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 173 300 случаев Covid-19.

Лидерство по числу новых случаев заболевания сохраняет Москва – 19 509 (+11,3%). В пятерку регионов с самым большим суточных приростом ковида также вошли Санкт-Петербург (8 413 заболевших), Московская область (5 980), Ханты-Мансийский АО (1 280) и Якутия (1211).

При этом количество госпитализаций в целом по стране продолжает снижаться. За последние 24 часа с коронавирусной инфекцией было госпитализировано 5 970 человек, что на 3,9% меньше по сравнению с предшествующими сутками, отметили в оперштабе.

Суточная смертность от Covid-19 в России тоже снижается. За минувший день зарегистрировано 655 летальных исходов, что на 24 меньше, чем накануне (679). Общее число смертей от последствий ковида достигло 326 767.

Вместе с тем за сутки в стране полностью выздоровели 23 045 пациентов с коронавирусом, а с начала пандемии – 10 045 336.

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено свыше 250,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа, в том числе 621 тыс. – за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 547 985 человек.

Добавим, что новый штамм коронавируса «омикрон», согласно данным на 24 января, зарегистрировано в 64 регионах России. «Вариант «дельта» выявлен в 51,7% случаев Covid-19, вариант «омикрон» и другие не доминирующие штаммы – 48,3% выявленных случаев по стране», – уточняет оперштаб.

Москва, Наталья Петрова

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