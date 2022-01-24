В Пермском крае приостановлено оказание плановой мед.помощи в связи с осложнившейся эпидобстановкой

Оказание плановой медико-санитарной помощи приостановили в Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе, – сообщает краевой минздрав.
В сообщении ведомства «Вконтакте» говорится: «С 25 января в связи со сложной эпидемической обстановкой, в соответствии с решением регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приказу министра здравоохранения Пермского края в поликлиниках Прикамья приостановлено оказание плановой медицинской помощи».
Также сообщается, что в регионе временно приостанавливается диспансеризация взрослого населения.
Пермь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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