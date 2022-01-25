В России за полгода нужно привить от коронавируса около 10 млн. подростков

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 25 января, в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что от коронавирусной инфекции в России в течение полугода следует привить порядка 10 млн. подростков.

«Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн. наших детишек – подростков в возрасте от 12 до 17 лет – надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас», – сказал Гинцбург.

Директор Центра им. Гамалеи надеется, что необходимость прививать детей «сейчас поймут большинство родителей».

«У минздрава есть все возможности резко увеличить госзаказ на детские вакцины. Сейчас очень небольшой заказ, пробный, потому что никто из руководства минздрава не мог прогнозировать, какой будет спрос», – сказал Александр Гинцбург.

Следует отметить, что министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Москва, Иван Бабурин

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