Невакцинированному американцу отказали в трансплантации сердца

Больница в Бостоне убрала умирающего 31-летнего Фергюсона, отца двоих детей, из списка кандидатов на трансплантацию сердца, потому что он не вакцинирован. Фергюсон не верит в вакцину и заявляет, что это «противоречит его принципам», – сообщает Daily mail.

Руководитель отдела медицинской этики Нью-Йоркского университета доктор Артур Каплан заявил, что вакцинация является обязательным требованием для трансплантации, потому что после получения нового органа иммунная система пациентов просто отключается.

«Грипп может убить тебя, простуда может убить тебя, Covid может убить тебя. Органов мало, мы не собираемся раздавать их тем, у кого мало шансов, в то время, как у других, кто привит, выжить после операции шансов больше», – заявил доктор Каплан.

Как сообщает Daily mail, теперь семья Фергюсона рассматривает возможность перевода его в другую больницу, однако, по словам жены больного, он слишком слаб и, возможно, не переживет поездку.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»