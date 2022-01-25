Во Франции выявили более полумиллиона случаев заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки во Франции выявили свыше 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, о чем свидетельствуют обнародованные во вторник, 25 января, данные служб здравоохранения Франции, – сообщает Интерфакс.
Сообщается, что это максимальный прирост за 24 часа количества инфицированных в стране за все время пандемии. При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек.
От коронавируса во Франции за минувшие сутки скончались 364 человека. Отмечается, что полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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