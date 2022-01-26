Стало известно о трех видах «омикрона»

Глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» биологического центра при Базельском университете Ричард Неер заявил, стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса «омикрон», один из них – BA.2 – сейчас активно распространяется в скандинавских странах, Индии и на Филиппинах, – сообщают СМИ.

«Что мы знаем точно, так это то, что в настоящее время циркулируют три варианта «омикрона». Существует основной вариант BA.1, родственный ему вариант BA.2, который относительно быстро распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах, и, наконец, вариант BA.3 с низким уровнем распространения», – сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета в Швейцарии.

Берн, Иван Бабурин

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