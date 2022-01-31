Глава МИД Великобритании заразилась COVID-19

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс накануне своего визита на Украину заразилась коронавирусом, о чем она сообщила на своей странице в Twitter, – сообщает РИА Новости.

Во вторник, 1 февраля, Трасс вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном должна была отправиться с визитом на Украину.

Министр иностранных дел Соединенного королевства написала: «Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции».

Ранее г-жа Трасс сообщила о том, что Великобритания подготовила «самый жесткий санкционный режим» в отношении России.

Лондон, Иван Бабурин

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