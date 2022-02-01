Медики назвали основные симптомы нового подтипа BA.2 омикрон-штамма

Основными симптомами нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2 являются сильный кашель, высокая температура, а также потеря либо изменение обоняния или вкуса. Об этом сообщает британское издание Express, ссылаясь на специалистов Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.

При обнаружении перечисленных признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сдать тест на Covid-19. В случае положительного результата следует уйти на пятидневную самоизоляцию, пишет газета.

Изначально новый подтип штамма «омикрон» был обнаружен в декабре 2021 года в Индии и Южной Африке. По предварительным данным вирусологов, он распространяется в полтора раза быстрее. Сейчас BA.2 превалирует в Дании и Швеции и активно распространяется в Британии. На этой неделе новый подтип «омикрона» выявили в Чехии и Хорватии.

Москва, Наталья Петрова

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