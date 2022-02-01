В Израиле сообщают о признаках завершения «омикронной» волны

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что в стране начинает заканчиваться волна «омикрона». «Мы наблюдаем зарождающуюся тенденцию к стабилизации омикронной волны», – сказал Беннетт в начале еженедельного заседания правительства.

Беннет также выразил осторожный оптимизм: «Я тщательно выбираю слова, чтобы избежать атмосферы «конца волны», праздновать окончание пандемии неуместно». Он также добавил, что в настоящее время в Израиле перегружены больницы, инфицированных людей очень много.

Эти замечания были сделаны на фоне отчета, опубликованного министерством здравоохранения Израиля в воскресенье утром. Он показал, что коэффициент размножения коронавируса, известный как R-число, впервые за несколько месяцев упал ниже 1.

Согласно отчету, число R, которое выражает количество людей, которые, как ожидается, будут заражены одним инфицированным, достигло 2,12 в середине января и упало до 0,95 в воскресенье.

Другие статистические данные подтверждают первые признаки того, что волна высококонтагиозного варианта коронавируса «омикрон» может постепенно снижаться в Израиле.

По итогам недели тесты выявили 45 258 новых случаев заболевания, тогда как еще неделю назад число новых случаев заражения в стране составляло около 85 000, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

«Есть признаки того, что Израиль уже достиг пика омикронной волны», – сказал Эран Сигал из Научного института Вейцмана в Реховоте.

Между тем, число пациентов с тяжелой формой Covid-19 в Израиле превысило 1000 впервые почти за год, сообщило местное министерство здравоохранения в субботу вечером.

The Jerusalem Post писала, что, по данным министерства, в общей сложности госпитализировано 1010 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года, когда количество тяжелобольных ковидом составило 1200 человек.

Израильские больницы сейчас жалуются на высокую нагрузку, в том числе из-за значительного увеличения числа больных гриппом по сравнению с прошлым годом.

Тель-Авив, Елена Васильева

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