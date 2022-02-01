В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

В министерстве здравоохранения Турции во вторник, 1 февраля, сообщили о самом высоком суточном приросте числа заболевших COVID-19 с начала пандемии. За последних 24 часа в стране было выявлено 102 601зараженный коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 11 722 483.

Сообщается также, что за сутки в Турции от коронавируса скончались 198 человек, в результате общее число смертей возросло до 87 614. В то же время еще 87 562 человека выздоровели. За последние 24 часа в стране было проведено в общей сложности 452 173 теста на COVID-19.

В ведомстве рассказали, что более 57,43 млн. жителей Турции привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, из них 52,42 млн. завершили курс вакцинации.

На сегодняшний день в Турции было введено свыше 142,17 млн. доз вакцины, включая бустерные дозы.

Анкара, Иван Бабурин

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