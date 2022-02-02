В Москве и трех регионах России выявлен подвид «омикрона» ВА.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19 в среду, 2 февраля, заявила, что в России обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, – сообщает РИА Новости.

Анна Попова сказала следующее: «Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан».

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят еще о более высокой заразности этого подвида омикрон-штамма COVID-19.

Как сообщалось ранее, мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в конце ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР . У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.

Как выяснили ученые датского Института сывороток, подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».

Как сообщает ВОЗ, подвид «омикрона» ВА.2 обнаружен уже в 57 странах мира.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»