В России не планируется введение новых ограничений из-за «омикрона»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия» в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19, – сообщают СМИ.

«Нет у правительства таких планов: вводить какие-то дополнительные ограничения», – заявил Владимир Путин.

Сообщается также, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию коронавируса с ровными результатами, не допуская слишком высоких показателей по заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь, глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что переводить школы на дистанционное обучение не полностью планируется.

Москва, Иван Бабурин

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