Эксперты: Введение локдаунов смертность практически не снижает, но негативно влияет на экономику

Университет Джонса Хопкинса обнародовал итоги исследования, в ходе которого выяснилось, что введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от коронавируса весной 2020 года фактически продемонстрировало неэффективность такой меры, – сообщает телеканал Fox News.

Согласно результатам исследования, локдауны в США и в странах Европы снизили смертность от COVID-19 «всего» на 0,2%, при этом сами ограничения повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

В исследовании ученых Университета Хопкинса говорится: «По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, при этом, там, где вводились ограничения, они повлекли огромные экономические и социальные издержки».

Эксперты заявляют, что введение ограничений является бесполезной мерой и от нее следует отказаться. Наиболее эффективной мерой авторы исследования считают самоизоляцию заболевших.

Сообщается, что учетом всех плюсов и минусов самоизоляция позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%. С одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но с другой – усилила ее концентрацию. В частности, самоизоляция негативно сказывается на семье заболевшего.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что введение локдаунов привело к росту безработицы, снижению качества образовательного процесса, увеличению случаев домашнего насилия и передозировкам медицинскими препаратами. Например, в США из-за передозировки с мая 2020 года по апрель 2021 года число смертей возросло на 28,5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом – до 78 056 смертей. Кроме того, показатель домашнего насилия в стране вырос на 8,1%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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