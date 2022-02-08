Названа средняя цена ПЦР-теста в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки сообщила, что средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля.

В сообщении ведомства говорится: «Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)».

Также отмечается, что, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.

Москва, Иван Бабурин

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