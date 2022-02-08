Срок действия COVID-сертификата о наличии антител определен в шесть месяцев

Пресс-служба минздрава России во вторник, 8 февраля, сообщила, что срок действия сертификатов о наличии антител к коронавирусу составит шесть месяцев со дня получения результатов теста.

В сообщении минздрава говорится: «Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен».

«При наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждает результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг», – добавили в министерстве здравоохранения РФ.

Ранее во вторник, 8 февраля, российский минздрав внес в форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к COVID-19. Изменение вступит в силу с 21 февраля.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»