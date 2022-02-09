Сразу два европейских монарха заболели коронавирусом

Король Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II заразились COVID-10, – сообщают в среду, 9 февраля, СМИ со ссылкой на официальные сообщения.

В сообщении королевского дома Испании говорится: «Его Величество Король получил положительный результат на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как минувшей ночью у него появились легкие симптомы. Общее состояние здоровья» 54-летний короля хорошее и он будет поддерживать свою институциональную деятельность из резиденции. Следующие семь дней монарх проведет в изоляции».

В свою очередь, пресс-служба резиденции королевы Дании сообщает следующее: «Ее Величество Королева прошлой ночью, во вторник, 8 февраля 2022 года, получила положительный результат на COVID-19. У 81-летней Маргрете II проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Запланированные зимние каникулы королевы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня, пришлось отменить».

Следует отметить, что королева Дании Маргрете II вакцинировалась от COVID-19вне очереди более года назад.

Мадрид-Копенгаген, Иван Бабурин

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