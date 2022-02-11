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Пятница, 11 февраля 2022, 20:11 мск

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В Италии отменен концерт оркестра под управлением Гергиева

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, намеченный на субботу, 12 февраля, в Риме отменен из-за COVID-19 у маэстро и пианиста Даниила Трифонова, – сообщают СМИ со ссылкой на заявление Национальной академии Святой Цецилии.

В сообщении говорится: «В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется».

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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