Прецедент: в Турции мужчина болеет ковидом уже 14 месяцев

Житель Турции более ковидом уже 14 месяцев.

С тех пор 56-летний Музаффер Каясан получил уже 78 положительных тестов. Наблюдающие его врачи выдвинули предположение – длинный ковид связан с ослабленным иммунитетом из-за лейкемии, сообщает Reuters.

На данный момент Каясан получил уже 78 тестов – все с положительным результатом. С ноября 2020 года он провел девять месяцев в больнице и еще пять месяцев в изолированном больничном боксе. Визитеров больной принимает только через стеклянную дверь.

Хотя предыдущие исследования показали, что пациенты с ослабленным иммунитетом подвержены более высокому риску длительной инфекции Covid-19 с тяжелым острым респираторным синдромом, 14 месяцев болезни непрерывно – это редкость.

Профессор-инфекционист из Стамбульского университета Серап Симсек Явуз считает, что это самый длительный случай, за которым нужно внимательно следить из-за риска мутации.

«На сегодняшний день мы не видели ни одного пациента с положительным тестом в течение 441 дня», – подтвердил врач Чагри Буке, эксперт в области инфекционных заболеваний и клинической микробиологии в больнице Аджибад.

Кроме того, из-за бесконечных положительных результатов анализов Каясан даже не может пройти вакцинацию от ковида – в Турции прививки ставят только полностью вылечившимся от заболевания.

Анкара, Елена Васильева

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