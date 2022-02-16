Германия планирует снять коронавирусные ограничения к 20 марта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы федеральных земель Германии согласовали план постепенного смягчения антиковидных ограничений. Соответствующее заявление правительства ФРГ опубликовано 16 февраля, – сообщают СМИ.

Отмечается, что большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, будет снято к 20 марта. Однако это будет сделано, только если не будут переполнены медучреждения. При этом необходимость носить маски пока останется.

«К 20 марта будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение медицинских масок», – сообщили власти Германии.

Напомним, что отменить ограничения призвал 14 февраля экспертный совет по коронавирусу в ФРГ. Эксперты назвали «разумной» отмену государственных мер по контролю за инфекциями при стабильном снижении числа госпитализаций и интенсивной терапии.

Берлин, Иван Бабурин

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