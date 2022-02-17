В России выздоровевших после Covid-19 оказалось больше, чем новых заболевших

За минувшие сутки в России число выздоровевших после заражения коронавирусом превзошло количество новых случаев инфицирования. Согласно данным оперштаба, выписаны в связи с выздоровлением 185 082 пациента, тогда как Covid-19 выявлен у 180 622 человек. При этом продолжается рост смертности от коронавируса – за день зарегистрировано 790 летальных исходов (накануне 748). Это максимальный показатель за последние полтора месяца.

За последние 24 часа в больницу попали 18 090 человек, что на 7,6% меньше показателя предшествующего дня. Снижение госпитализаций зафиксировано в 58 регионах, в 27 субъектах отмечен рост.

В пятерку регионов – лидеров по числу подтвержденных новых случаев Covid-19 вошли Санкт-Петербург, где заболели 16 595 человек, Москва (9 705), Красноярский край (7 617), Пермский край (5 305) и Воронежская область (5 095). Еще в двух регионах суточный прирост заболеваемости превысил отметку 5 тыс. случаев – Новосибирская область с 5 043 инфицированными и Свердловская область (5 011).

Всего за все время пандемии в России зарегистрировано 14 840 502 случая Covid-19. За этот период от последствий инфекции скончались 343 173 пациента, выздоровели 11 828 475 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в стране проведено 684 тыс. тестов на коронавирус, всего – свыше 271 млн.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»