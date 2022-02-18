В России выявили более 180 тысяч больных Covid-19 второй день подряд

В России за минувшие сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее, когда оперштаб сообщил о 180 622 заболевших. Число выздоровевших при этом второй день подряд превышает количество заразившихся: за последние 24 часа выписаны 198 369 пациентов с подтвержденным ковидом (накануне 185 082).

За последние сутки госпитализированы 18 632 больных Covid-19 – это на 3% больше показателя предыдущего дня. «Снижение госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, увеличение госпитализаций произошло в 43 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Лидерство по числу новых случаев коронавируса удерживает Санкт-Петербург, где выявлено 16 398 заболевших. На втором месте по суточному приросту инфицированных – Москва (8 308), на третьем – Красноярский край (7 823). Высокая заболеваемость ковидом также отмечается в Воронежской (5 781 новых заболевших), Новосибирской (5 319) областях, а также в Пермском крае (5 258).

На сегодняшний день в России зарегистрировано 15 020 573 случая коронавируса, справились с болезнью 12 026 844 пациента.

За сутки в стране зафиксировано 784 случая смерти среди больных коронавирусом (накануне 790). Всего жертвами Covid-19 стали 343 957 человек.

Согласно данным сайта Стопкоронавирус.рф, Санкт-Петербург остается на первом месте по числу смертей на 100 тысяч человек среди российских регионов – 581 летальный исход. Всего в городе зарегистрировано 31 093 смертей от коронавируса и более 1,34 млн случаев заражения. Второе место у Севастополя (470,1 на 100 тыс. человек; всего 2 053 смерти), третье – у Хакасии (409,5; всего 2 201 летальный исход).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 271,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 699 тыс. – за последние сутки.

Москва, Наталья Петрова

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