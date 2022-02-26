В России за сутки зафиксировано 122 995 случаев Covid-19

В России за минувший день выявлено 122 995 новых случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 793 летальных случая. В стационары попали 14 324 пациента – это 4,1% меньше по сравнению с предшествующими сутками. Об этом информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Снижение госпитализаций отмечено в 52 субъектах РФ. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах», – говорится в сообщении. Ситуация осталась без изменении в одном регионе.

Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировано в Санк-Петербурге – 7 409, в Красноярском крае – 4 672 и в Свердловской области – 4 554. В Москве суточный прирост заболевших составил 3 985 человек.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 16 175 023, скончались 350 158 человек, выздоровели 13 321 314 человек, в том числе 181 343 за последние сутки.

Москва, Наталья Петрова

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