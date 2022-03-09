Пандемия ковида в мире не закончилась – Генсек ООН Гутерриш

Пандемия Covid-19 еще не закончилась, а распределение вакцин на планете остается «возмутительно несправедливым», отметил в среду, 9 марта, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в заявлении, посвященном второй годовщине вспышки этого глобального бедствия.

«Самые трагические последствия пандемии унесли здоровье и жизни миллионов людей: во всем мире зарегистрировано более 446 миллионов случаев заболевания, более шести миллионов подтвержденных смертей, а бесчисленное множество других борется с... ухудшением психического здоровья », – отметил Гутерриш. «Благодаря беспрецедентным мерам общественного здравоохранения и чрезвычайно быстрой разработке и внедрению вакцин во многих частях мира пандемия находится под контролем. Но было бы серьезной ошибкой думать, что все кончено», – предупреждает он.

В связи с этим «распределение вакцин остается возмутительно неравномерным» и «наш мир не может позволить себе двухуровневое восстановление после Covid-19», – утверждает он. «Производители производят 1,5 миллиарда доз в месяц, но почти три миллиарда человек все еще ждут своей первой вакцины», – возмущается глава ООН, ссылаясь на то, что программа вакцинации потерпела наудачу из-за политических решений, которые отдают приоритет здоровью людей в богатых странах, в ущерб здоровья людей в бедных странах. Гутерриш призывает не делать так, поскольку это рецепт «для большего количества новых вариантов вируса, большего количества локдаунов и большего горя и жертв в каждой стране».

Женева, Елена Васильева

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