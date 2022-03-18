Австрия возвращается к обязательному ношению масок

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух в пятницу, 18 марта заявил, что на следующей неделе из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 вернется в силу правило об обязательном ношении защитной маски в помещениях, – сообщает Интерфакс со ссылкой на австрийское радио ОРФ.

Раух в эфире радио заявил: «Мы снова введем требование носить маски в помещении. В ближайшие две недели в стране будет сохраняться высокий уровень заболеваемости – до 50 тысяч случаев в сутки. Детали постановления будут объявлены в ближайшее время.»

Сообщается также, что в Австрии вновь будет рекомендовано работать удаленно. ОРФ отмечает, что решение о возвращении масок было встречено критикой рядом австрийских политиков.

Следует отметить, что в Австрии за время пандемии зарегистрировано почти 3,4 млн. случаев заражения COVID-19 из них более 15 тысяч человек умерли от последствий заражения, более 2,9 млн. полностью вылечились. Вакцинировано в стране почти 74% населения.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»