Более 300 тысяч заболевших: Германия обновила суточный рекорд по Covid-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки обновило рекорд. За 24 часа в ФРГ было выявлено 318 387 заболевших Covid-19 – это самый высоким показатель с начала пандемии. Такие данные приводит Институт вирусологии им. Роберта Коха. От коронавируса за минувший день в Германии скончались 300 человек.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 18 марта, когда за сутки было подтверждено 297 845 случаев заражения.

По информации немецкого минздрава, семидневный показатель заболеваемости коронавирусом сейчас находится на отметке 1 752 случаев на 100 тыс. населения, тогда как месяц назад этот показатель составлял 1 265, передает ТАСС.

Высокий уровень заболеваемости ковидом в ФРГ связан с распространением более заразного «стелс-омикрона», на чью долю приходится более 50% зараженных.

Несмотря на значительный рост количества инфицированных, в Германии с 20 марта отменено большинство антиковидных ограничений. В настоящее время в стране обязательным остается использование масок в общественном транспорте, включая автобусы и поезда, и тестирование в социальных учреждениях.

Берлин, Наталья Петрова

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