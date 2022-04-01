В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от коронавируса

В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от COVID-19, – сообщает пресс-служба минздрава РФ.

В сообщении ведомства говорится: «Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России».

Сообщается, что назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели и прменять ее могут применять лица от 18 лет и старше.

Москва, Иван Бабурин

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