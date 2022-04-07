В ВОЗ предупредили о распространении самого заразного штамма коронавируса ХЕ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ, – сообщает Los Angeles Times.
По данным специалистов ВОЗ, заразность ХЕ может быть выше на 10% в сравнении с BA.2. , однако, по словам ученых, это требует еще дальнейшего подтверждения.
В организации также отметили, что организация продолжает внимательно следить и оценивать риск для здоровья населения, который связан с рекомбинантными вариантами, наряду с другими штаммами коронавируса.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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