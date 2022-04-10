В России зафиксирован самый минимальный прирост заболеваний COVID-19 с 11 июня прошлого года

Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией РФ в воскресенье, 10 апреля, сообщает, что за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 13 056, до – 17 996 060. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 июня 2021 года, в относительном он составил 0,07%.

В Свердловской области за сутки выявлено новых случаев за сутки 660, госпитализировано 23человека. Выздоровело за сутки 6 207 человек. Всего выздоровело 398 926 человек. Умерло за сутки 6 человек. Всего за время пандемии в Свердловской области умерло 10 635 человек.

В целом в России число госпитализаций из-за коронавируса за сутки увеличилось на 1 457 случаев, что на 56,5% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 3 353 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 29 372, до 17 213 102. Днем ранее таких случаев было зафиксировано – 40 100, -сообщили в оперативном штабе.

Также, согласно данным штаба, доля выписанных пациентов выросла до уровня 95,65% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 259, до 371 716.

Число смертей за сутки стало минимальным с 9 ноября 2020 года. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, – сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Москва, Иван Бабурин

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