Шанхай сообщил о первых случаях смерти людей с ковидом

Финансовая столица Китая Шанхай сообщил о трех случаях смерти людей, зараженных коронавирусом. Это первые официально подтвержденные случаи смерти на текущей волне эпидемии. Об этом сообщило сегодня агентство Рейтер.

За последние сутки в Шанхае зарегистрировано 22 248 случаев заражения коронавирусом, 26 миллионов, днем ​​ранее было 24 820.

Хотя у подавляющего большинства инфицированных нет симптомов Covid-19, власти Шанхая настаивают на продолжении строгой изоляции, в ходе которой людям не позволяется покидать свои дома. По словам властей, с 10 марта в городе было проведено более 200 миллионов тестов на коронавирус.

Шанхай, Елена Васильева

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