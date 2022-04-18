Шанхай сообщил о первых случаях смерти людей с ковидом

Финансовая столица Китая Шанхай сообщил о трех случаях смерти людей, зараженных коронавирусом. Это первые официально подтвержденные случаи смерти на текущей волне эпидемии. Об этом сообщило сегодня агентство Рейтер.
За последние сутки в Шанхае зарегистрировано 22 248 случаев заражения коронавирусом, 26 миллионов, днем ранее было 24 820.
Хотя у подавляющего большинства инфицированных нет симптомов Covid-19, власти Шанхая настаивают на продолжении строгой изоляции, в ходе которой людям не позволяется покидать свои дома. По словам властей, с 10 марта в городе было проведено более 200 миллионов тестов на коронавирус.
Шанхай, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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